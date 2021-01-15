В Москве вымогатель выстрелил в голову ребенку из травмата

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Неизвестный выстрелил в ребенка из травматического пистолета на юго-западе Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные в Чечерском проезде, предположительно, вымогали деньги у 10-летнего мальчика. Когда ребенок не выполнил требование, в него выстрелили не менее двух раз из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, выстрелы были в живот и голову мальчика. По предварительным данным, благодаря зимней одежде ребенок не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции и наряд скорой помощи.