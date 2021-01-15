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Полиция подтвердила, что в Москве обстреляли ребенка

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В ГУ МВД Москвы подтвердили, что в ТиНАО десятилетний мальчик получил травмы в ходе конфликта со стрельбой из пневматического оружия. Ранее об этом сообщал информированный источник "Интерфакса".

Сообщение о стрельбе полиция получила в пятницу в 17:20.

"По предварительным данным, в ходе конфликта между подростками один из них произвел выстрел предположительно из пневматического пистолета в направлении десятилетнего мальчика", - сказали в пресс-службе управления.

На месте уже работает оперативно-следственная группа.

По словам источника "Интерфакса", конфликт случился у старшеклассников, которые учатся в одной школе с пострадавшим. Врачи зафиксировали у ребенка гематому на животе.

Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил в живот и в голову 10-летнего мальчика из травматического оружия на юго-западе Москвы. Собеседник "Интерфакса" предположил, что у ребенка вымогали деньги.

Москва ТиНАО МВД

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