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Самолет повредил стойку шасси при посадке в "Шереметьево"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Приземлившийся в "Шереметьево" самолет "Анталья - Москва" получил повреждение стойки шасси, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Боинг-738 (Boeing 737-800 - ИФ) "Анталья - Москва", благополучно приземлившийся в аэропорту "Шереметьево", был отбуксирован из-за неисправности передней стойки шасси", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Шереметьево Boeing

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