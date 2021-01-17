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Самолет из Антальи, приземлившийся в "Шереметьево", повредил стойку шасси при рулении

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Приземлившийся в "Шереметьево" самолет из Антальи получил повреждение стойки шасси при рулении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Воздушное судно осуществило посадку в аэропорту "Шереметьево" по расписанию и в штатном режиме. При заруливании к месту стоянки командир воздушного судна доложил о технической неисправности стойки шасси при рулении", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что службы аэропорта "Шереметьево" оперативно отбуксировали самолет на стоянку для дальнейшего проведения технического осмотра.

"Пассажиры и багаж доставлены в терминал прилета", - отметили в пресс-службе.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что самолет, следовавший из Антальи в Москву и приземлившийся в аэропорту "Шереметьево", получил повреждение передней стойки шасси. Пострадавших в результате инцидента нет.

Шереметьево

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