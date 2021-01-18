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Виртуальная "Тройка" появится в Москве до конца года

Кроме того, в будущем в качестве "Тройки" сможет выступать любой носитель с RFID-чипом, например, пропуск на работу

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Московская транспортная карта "Тройка" получит в 2021 году свою виртуальную версию, ее можно будет прикрепить к смартфону, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В этом году появится виртуальная "Тройка" для приложений-кошельков смартфонов (мы станем одними из первых в мире)", - приводят в ведомстве слова его главы, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он добавил, что виртуальная "Тройка" тестируется в настоящий момент для платформы Android.

Кроме того, столичные власти планируют предоставить функции "Тройки" любому носителю с RFID-чипом (радиочастотной идентификацией). Например, речь может идти о пропуске на работу.

Обращение транспортной карты "Тройка" в Москве началось весной 2013 года. В настоящее время выпущено более 35 млн экземпляров карты.

"Тройка" сейчас действует и за пределами российской столицы: в Тульской и Московской областях. По данным московских властей, заинтересованность в карте выразили также более 25 регионов.

Максим Ликсутов Москва Тройка

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