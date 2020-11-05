Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Внедрение единой транспортной карты Московского региона начнется с переходного этапа, когда за проезд на общественном транспорте Подмосковья можно будет расплатиться картой "Стрелка" или картой "Тройка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Собеседник агентства добавил, что в пилотном режиме единая для Москвы и Подмосковья система оплаты проезда на транспорте сначала будет запущена на стационарном оборудовании в Московской области.

Как сообщалось, единую транспортную карту планируют запустить в Москве и Подмосковье с января. Сейчас в столице действует карта "Тройка", в области - "Стрелка".