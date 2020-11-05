Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

Оплатить проезд в транспорте Подмосковья с января можно будет картой "Тройка"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Внедрение единой транспортной карты Московского региона начнется с переходного этапа, когда за проезд на общественном транспорте Подмосковья можно будет расплатиться картой "Стрелка" или картой "Тройка", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Собеседник агентства добавил, что в пилотном режиме единая для Москвы и Подмосковья система оплаты проезда на транспорте сначала будет запущена на стационарном оборудовании в Московской области.

Как сообщалось, единую транспортную карту планируют запустить в Москве и Подмосковье с января. Сейчас в столице действует карта "Тройка", в области - "Стрелка".

Подмосковье

Новости
Изменение Конституции

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов

Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

"Росатом" получит в управление главный актив группы FESCO

Пандемия коронавируса

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября

НИИР запланировал испытания диапазона 6 ГГц для развития сетей 5G

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

"Известия" узнали об обсуждении в Госдуме правил оборота оружия

ВС РФ запретил переселять банкротов в более скромное жилье

При столкновении автобуса со зданием вуза в Новгороде погибли двое

Что произошло за день: среда, 4 ноября

Путин напомнил о старании РФ установить мир между Ереваном и Баку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');