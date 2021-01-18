Гражданина Киргизии будут судить по делу о подготовке теракта в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело против мужчины, обвиняемого в подготовке теракта в Москве в 2019 году, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление террористического акта) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказала Иванова в понедельник журналистам.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Киргизии Онуров приехал в Москву "с целью совершения террористического акта". Как рассказала Иванова, "на протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место" для теракта, направленного "на неопределенный круг лиц".

Также, по ее словам, следствием установлено, что в период с апреля 2018 года по июнь 2019 года Онуров, находясь на территории Киргизии, неоднократно в интернете материалы, "пропагандирующие идеологию и деятельность международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России по решению Верховного суда РФ".

"В ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области в октябре 2019 года деятельность указанного лица была пресечена, и он задержан", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.