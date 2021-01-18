Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:40Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

Гражданина Киргизии будут судить по делу о подготовке теракта в Москве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следователи довели до суда уголовное дело против мужчины, обвиняемого в подготовке теракта в Москве в 2019 году, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление террористического акта) и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма, совершенная с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей)", - сказала Иванова в понедельник журналистам.

По версии следствия, в сентябре 2019 года гражданин Киргизии Онуров приехал в Москву "с целью совершения террористического акта". Как рассказала Иванова, "на протяжении месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место" для теракта, направленного "на неопределенный круг лиц".

Также, по ее словам, следствием установлено, что в период с апреля 2018 года по июнь 2019 года Онуров, находясь на территории Киргизии, неоднократно в интернете материалы, "пропагандирующие идеологию и деятельность международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной в России по решению Верховного суда РФ".

"В ходе совместной работы следователей и сотрудников УФСБ по Москве и Московской области в октябре 2019 года деятельность указанного лица была пресечена, и он задержан", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

СКР Москва Киргизия Юлия Иванова

Новости по теме

Новости

В Москве с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков

В Москве с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков

Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве

Температура воздуха в Москве впервые за зиму опустилась ниже -20 градусов

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

В Москве в ближайшие сутки выпадет еще около 7 см снега

В Москве в ближайшие сутки выпадет еще около 7 см снега

Батареи в квартирах москвичей включили на максимум из-за морозов

Пандемия коронавируса

Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

В Москве до 21 января продлеваются ограничения в связи с коронавирусом

В Москве вымогатель выстрелил в голову ребенку из травмата

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');