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Задержанным по подозрению в подготовке теракта в Москве оказался уроженец Киргизии

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Уроженец Киргизии, задержанный и арестованный в Москве по подозрению в подготовке теракта, сознался в преступлении в ходе допроса, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

"По данным следствия, в сентябре 2019 года выходец Киргизской Республики приехал на территорию столицы с целью совершения террористического акта", - сказала Иванова.

По ее словам, в течение месяца мужчина искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место для совершения теракта, направленного на "неопределенный круг лиц".

Ранее во вторник пресс-секретарь Черемушкинского суда Москвы Ирэна Козаева сообщила "Интерфаксу", что инстанция 3 ноября санкционировала арест 30-летнего сторонника радикального ислама Таланта Онурова, подозреваемого в подготовке террористического акта в столице.

В суде не уточнили детали обвинения, однако, по данным источника агентства, подозреваемый, являясь сторонником радикального ислама, занимался созданием условий, а также поиском соучастников для совершения теракта в столице.

Онурову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). По версии следствия, мотивом для совершения теракта стала приверженность мужчины к радикальной исламской идеологии, призывающей к "джихаду".

Юлия Иванова СКР Москва

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