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Аренду самой дешевой "двушки" в Москве оценили в 25 тыс. руб. в месяц

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры на рынке аренды жилья Москвы составила 25 тыс. рублей в месяц по состоянию на январь текущего года, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Январский рейтинг самых доступных по цене вариантов найма двухкомнатных квартир в столице (исключая Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский АО) возглавляет "двушка" за 25 тыс. рублей в месяц в районе Гольяново, в панельной 5-этажке под снос", - рассказали в компании.

Там уточнили, что жилье на верхнем этаже дома на востоке столицы сдается на короткий срок. Жилье общей площадью 36 кв. м с кухней 8 кв. м, комнаты смежные, санузел совмещенный. Дом подлежит сносу по программе реновации.

На втором месте "двушка" за 27 тыс. рублей в месяц на 5-м этаже кирпичной 5-этажки гостиничного типа на улице Берзарина на западе Москвы. Общий метраж лота - 30 "квадратов", габариты кухни - 5 кв. м, комнаты изолированные, санузел общий на этаже.

Третье место занимает вариант со ставкой 28 тыс. рублей. За эту сумму в аренду сдается 2-комнатная квартира 76 кв. м на 19-м этаже 24-этажного монолитного дома на улице Брусилова (Южное Бутово), в 15 минутах транспортом от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского".

Ранее в компании сообщали, что за 2020 год на 17% выросло количество сдаваемых в Москве квартир и на 10% упала средняя цена аренды. Среди причин отмечались отток арендаторов после введения карантинных мер, поиск источников дополнительных доходов владельцами квартир, которые ранее не сдавали в аренду. Также на рынок долгосрочной аренды перешла часть квартир, которые сдавали посуточно, поскольку поток туристов снизился практически до нуля.

Инком-Недвижимость Москва

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