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Самое дорогое съемное жилье в Москве оценили в 1 млн рублей в месяц

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Самая высокая ставка аренды в старых границах Москвы составляет 1 млн рублей в месяц, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Наиболее дорогостоящее предложение найма жилья в Москве - 6-комнатный двухуровневый пентхаус за 1 млн рублей в месяц в 30-этажном ЖК в районе Проспекта Вернадского. Общая площадь объекта - 480 кв. м", - рассказали в компании.

На втором месте, по подсчетам экспертов компании, также пентхаус на западе города. Квартира площадью 296 кв. м обойдется нанимателю в 670 тыс. руб. за месяц.

Третья позиция и ставка найма 600 тыс. рублей - у видовых апартаментов на 28-м этаже в ММДЦ "Москва-Сити" площадью 187 кв.м.

Четвертым в списке вариант за 590 тыс. рублей в месяц площадью 325 кв. м на западе города.

Замыкает ТОП-5 жилье, сдающееся за 500 тыс. рублей в Коробейниковом переулке в центре Москвы. Здесь можно снять квартиру площадью 220 кв.м. Этот лот сдается впервые, возможна краткосрочная аренда.

Инком-Недвижимость Москва

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