В МГУ отремонтируют Второй гуманитарный корпус

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России согласовала проект и смету капитального ремонта второго учебного корпуса МГУ имени Ломоносова (так называемого "Второго гуманитарного корпуса", или ГУМа-2), сообщили в пресс-службе ведомства.

В здании 1982 года постройки проведут капремонт северного и южного входа, заменят витражи, сменят отделку в читальном зале на первом этаже. Также там заменят старые двери, сантехнику, окна в аудиториях с четвертого по восьмой этажи, проведут электромонтажные работы. В корпусе отремонтируют коридор с фойе возле читального зала и фойе второго этажа северного входа с лифтовыми холлами, поточные аудитории и заменят отопительные приборы.

Ремонт будет оплачен из федерального бюджета.

ГУМ-2 - девятиэтажное здание на Воробьевых горах. В нем находятся факультет вычислительной математики и кибернетики, Высшая школа бизнеса, факультеты дополнительного и педагогического образования, Центр интенсивного обучения иностранным языкам, а также Институт переподготовки и повышения квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук.

Капремонт с ликвидацией протечек стен и потолка также проведут в южном крыле физфака МГУ. Корпус физического факультета признан объектом культурного наследия федерального значения.