Капремонт главного здания МГУ начнут в 2023 году

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - "Единый заказчик" начнет капитальный ремонт главного здания Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 2023 году, сообщила пресс-служба Минстроя.

Ремонт будет поэтапным, уточнил гендиректор публично-правовой компании Карен Оганесян.

Первый замминистра строительства Александр Ломакин высказал мнение, что повышение комфорта обучения студентов поможет в развитии кадрового потенциала.

Кроме того, в 2022 году заключили два договора на проектирование. Ломакин добавил, что после положительной оценки госэкспертизы будет объявлен конкурс на проведение строительно-монтажных работ. В этих договорах указаны работы по сохранению объектов культурного наследия, а также разработка проектно-сметной документации на капремонт главного здания МГУ. Помимо этого, проведут техобследование других объектов недвижимости университета.