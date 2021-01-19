Перевод "Стрижей" и "Ласточек" с Курского вокзала в Черкизово отложили до мая

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" перенесли с марта на конец мая перевод части пассажирских поездов с Курского вокзала Москвы на станцию Черкизово. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

"У нас переход на летний график движения осуществляется с последней субботы мая. Поэтому мы с учетом мнения губернаторов, обсуждения с Москвой, обсуждения внутри компании, с нашими строителями договорились, что мы этот переход осуществим с субботы 29 мая, когда полностью будет закончена реконструкция нашего вокзального комплекса "Восточный" терминал Черкизово, чтобы сделать бесшовную пересадку с дальних поездов", - сказал Пегов.

Ранее сообщалось, что РЖД с 15 марта 2021 года переведут с Курского вокзала на станцию Черкизово ряд пассажирских поездов, в том числе "Стрижей" и "Ласточек", курсирующих по маршруту Москва - Нижний Новгород.