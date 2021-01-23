Юлия Навальная задержана в Москве

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила в инстаграме, что ее задержали в центре Москвы.

Ранее была задержана Любовь Соболь - юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в РФ иностранным агентом).

По данным МВД, на Пушкинской площади в субботу собрались около четырех тысяч протестующих. Проводились задержания.

В Москве и ряде городов России в субботу проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного сразу по прилете в Россию, а затем арестованного до 15 февраля.