Задержанного на московской акции ребенка передали родителям

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Задержанного в Москве несовершеннолетнего должны были уже передать родителям, сообщила в субботу уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на Пушкинской площади в Москве задержали 14-летнего мальчика.

"Сейчас уточняем все по задержанию ребенка в Москве, на видео видны грубые действия по отношению к несовершеннолетнему со стороны полицейского. Как выяснилось, с целью вывести его за периметр для безопасности. По предварительной информации, ребенок уже передан родителям. Выясняем детали", - рассказала Кузнецова "Интерфаксу".

По ее данным, во Владивостоке, где детей выстраивали живой цепью, в Южно-Сахалинске также не обошлось без задержаний. Как сообщила Кузнецова, пятерых подростков уже передали родителям, решается вопрос с другими задержанными, родители которых проживают в других городах.

В Москве и других городах России в субботу проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного по прилете в страну.