Среди задержанных на акции в Москве оказались 15 несовершеннолетних

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Порядка 15 несовершеннолетних были задержаны на несогласованной акции в Москве, большинство уже отпущены, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она отметила, что многие дети уже отпущены, включая двоих мальчиков 9 и 12 лет. Кузнецова объяснила задержания несовершеннолетних тем, что полицейские должны были передать их законным представителям. По ее словам, один из полицейских "жестко" вытаскивал ребенка, чтобы его "не затолкали в толпе".

Ранее в субботу Кузнецова также сообщала, что задержанного на Пушкинской площади 14-летнего мальчика передали родителям.

В Москве и других городах РФ проходят несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию. Днем в МВД сообщали примерно о четырех тысячах участников акции в столице. Сообщалось о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.