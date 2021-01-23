Координатор московского штаба Навального арестован на пять суток

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы назначил административный арест сроком на пять суток Олегу Степанову - координатору столичного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Суд признал его виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия ( ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Даниил Берман в субботу.

О задержании Степанова сообщалось ранее в субботу.

Ранее в МВД России сообщили, что ведомство инициировало проведение доследственной проверки действий руководителей региональных штабов Навального, которые приглашают несовершеннолетних к участию в несанкционированных акциях 23 января. СК возбудил уголовное дело.

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил вернувшегося в Россию Навального под стражу до 15 февраля. Оппозиционер был задержан в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию.