Координатора штаба Навального в Белгороде арестовали на девять суток

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Координатор белгородского штаба Алексея Навального Максим Климов признан виновным в организации и проведении несогласованного массового мероприятия, сообщается на страницах штаба в соцсетях со ссылкой на адвоката обвиняемого.

"Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 9 суток. Почти максимальный срок", - уточняется в сообщении.

Постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 20,2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) вынес Октябрьский суд Белгорода накануне.

Согласно документу срок отбывания наказания исчисляется с 15:25 по Москве 23 января.

В минувшую субботу в Белгороде прошла акция в поддержку Навального. Участники собрались у центрального парка имени Ленина, затем прошли по улицам города к центральной площади города, где состоялся митинг.

Акция прошла мирно, без провокаций и эксцессов, полиция митингующим не препятствовала. Однако после окончания митинга Климов и несколько участников акции были задержаны.