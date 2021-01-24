Машина с участницами Pussy Riot наехала на сержанта полиции в Москве
Мария Алехина и Люся Штейн задержаны
Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Полиция в субботу вечером задержала в центре Москвы участницу группы Pussy Riot Марию Алехину и муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн после того, как они задели полицейского автомобилем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.
"Вчера незадолго до полуночи в Большом Афанасьевском переулке автомобиль, в котором находились Алехина и Штейн, задел бампером сержанта 2-го спецполка столичного главка МВД и наехал ему на ногу", - сказал собеседник агентства.
По его словам, полицейскому, который участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, оказали помощь врачи.
Алехина и Штейн задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, добавил источник.