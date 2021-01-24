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Адвокат сообщил о протоколах на Алехину и Штейн из-за акции протеста

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В отношении участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной и муниципального депутата Басманного района Люси Штейн составили протоколы об организации несогласованной акции, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Дмитрий Захватов.

"Они разместили в интернете информацию о том, что они в субботу выходят на акцию за освобождение Навального. Они вышли, и за это их привлекли. Их задержали и составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия)", - сказал адвокат.

По его словам, Алехиной и Штейн пока не предъявляли претензий по поводу того, что они задели полицейского автомобилем. "Сами сотрудники правоохранительных органов пока ко мне не обращались по этому поводу", - отмечает Захватов.

Ранее сообщалось, что Алехину и Штейн задержали в субботу после того, как их автомобиль задел полицейского и наехал ему на ногу.

Москва Pussy Riot Мария Алехина Люся Штейн

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