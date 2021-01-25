В Москве освободилась уже половина COVID-коек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - 50% коечного фонда для лечения больных с COVID-19 в столице свободна, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве свободна половина коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. К обычной работе вернутся три обсервационных пространства для горожан с легким течением коронавирусной инфекцией",- отметила Ракова.

По ее словам, решение закрыть три обсерватора принято в "связи со спадом заболеваемости" коронавирусом.

"В ближайшее время к своей обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, Реабилитационный центр для инвалидов "Царицыно" и Социально-реабилитационный центр ветеранов войны и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте",- сообщила Ракова.

Она также отметила, что обсервационные пространства на базе московского городского центра реабилитации, филиал "Крылатские Холмы" и санатория имени Артема (Сергеева) ГУП "Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы" продолжат свою работу до особого распоряжения.

В столице за минувшие сутки выявили 2382 новых случая заражения коронавинусом, выздоровело более чем в два раза больше человек (5347). Это минимальный с конца сентября показатель.

Новость дополняется