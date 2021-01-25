В Москве суточный прирост COVID-19 оказался минимальным с конца сентября

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки выявили 2382 новых случая заражения коронавинусом, выздоровело более чем в два раза больше человек (5347), сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Суточный прирост заболеваемости в столице в конце сентября 2020 года превысил 2300 новых случаев. 30 сентября было зафиксировано 2 308 новых заболевших, затем наблюдался только подъем заболеваемости. В январе пандемия пошла на спад, минимальное значение было 20 января и составило 2 452 новых случая.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 915 508 случаев COVID-19.

За прошедшие сутки умер 61 заболевший, всего в городе умерли 13 030 больных COVID-19.

По стране за сутки выявили 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 456 заболевших.