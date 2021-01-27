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Более 20 станций метро построят в Новой Москве к 2035 году

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - На территории Новой Москвы к 2035 году планируется построить более 72 км линий и 20 станций метро, сообщил журналистам в среду глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

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"В Новой Москве уже запущены восемь станций метро. В настоящее время строятся еще семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково", - отметил Жидкин.

По его словам, в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) также планируется построить четыре электродепо для обслуживания поездов метро.

Ранее Жидкин отмечал, что в 2023-2024 годах предполагается завершить основные работы по формированию транспортного каркаса Новой Москвы.

Москва метро

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