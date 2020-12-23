Семь станций метро построили в Москве в 2020 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Почти 18 км линий и семь станций метро было построено в Москве в 2020 году, сообщил в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней трудности в Москве не останавливалось строительство стратегически важных объектов, в том числе метрополитена", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба.

Заммэра отметил, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще одну станцию - "Электрозаводская" на Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Летом сообщалось, что до конца 2020 года планируется открыть три станции метро на БКЛ - "Электрозаводскую", "Улицу Народного ополчения" и "Карамышевскую".

"Также планируем открыть переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо", что сделает пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию более удобной для пассажиров", - подчеркнул Бочкарев.

Он добавил, что в 2020 году был открыт второй участок Некрасовской линии метро со станциями "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская", "Авиамоторная".

По его словам, в этом году в столице был зафиксирован мировой рекорд по числу одновременно работающих на строительстве метрополитена тоннелепроходческих щитов. Рекорд зафиксировал судья Guinness World Records. В целом на стройплощадках метро одновременно работали 23 щита.