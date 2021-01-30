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Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi 31 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы обходят кафе в центре Москвы и просят управляющих отключить доступ к Wi-Fi для посетителей в воскресенье, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Он отмечает, что представители полиции приходят в учреждения общепита в гражданской форме, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те "в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия" разрешили отключить Wi-Fi 31 января.

Ранее сообщалось, что в Москве ограничат движение пешеходов и закроют на вход и выход семь станций столичного метрополитена в центре в день предполагаемой несогласованной акции.

С 8 утра будут закрыты станции московского метрополитена "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город", поезда преследуют эти станции без остановок. Также изменятся маршруты наземного транспорта.

23 января, во время прошлой акции протеста оппозиции, наблюдались перебои с мобильным Интернетом в центре Москвы.

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