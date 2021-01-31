Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 января

Ограничения в центре Москвы, рост госдолга почти на 15 п.п., задержание пресс-секретаря Навального

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Москве закрылись 7 центральных станций метро. Пассажиры не смогут воспользоваться станциями Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. Также на нескольких улицах запретят парковку. Полиция попросила кафе в центре Москвы выключить Wi-Fi.

- МВД передало в СК дело о нарушении эпидемиологических правил на акции 23 января. За нарушение правил задержаны пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и сотрудник признанного иноагентом ФБК Николай Ляскин.

- Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" доставлена в Донецкую народную республику.

- Госдолг всех стран в мире к концу 2020 года вырос до 97,6% ВВП. Годом ранее он составлял 83,5%.