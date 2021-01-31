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Протестующие Москве выбежали на ТТК

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Затруднения движения транспорта наблюдаются на Третьем транспортном кольце (ТТК) из-за людей, выбежавших на проезжую часть, сообщил столичный департамент транспорта в своем телеграм-канале.

"Пешеходы бегут по проезжей части на ТТК. Просим вас соблюдать ПДД и не создавать затруднения движения личного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Кроме того, сложнено движение общественного транспорта в Сокольниках. Столичный департамент транспорта сообщил, что временно нет движения автобусов по маршруту № 78 в районе Сокольников и ул. Матросская тишины.

В районе Русаковской эстакады и Сокольников осложнено движение нескольких маршрутов наземного транспорта. Среди них автобусы №№ 265, 332, 716, 975, ДП 52, Т32, Т41; электробус № Т14; трамвай №№ 7, 13, Б, 45

Задержки в движении составляют 15-25 минут.

Ранее корреспондент "Интерфакса" сообщил, что полиция разогнала сторонников Навального, собравшихся у СИЗО "Матросская тишина".

Москва

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