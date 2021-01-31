Полиция разогнала сторонников Навального у СИЗО, где он находится

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Задержания участников несанкционированного протеста начались возле СИЗО "Матросская тишина", где содержится оппозиционер Алексей Навальный, передает в воскресенье корреспондент "Интерфакса".

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали подходы к изолятору, выстроившись в живую цепь на прилегающих улицах. Они предупредили протестующих о незаконности акции. Активисты не послушались. Тогда полиция начала массовые задержания, люди стали разбегаться.

Сторонники оппозиции, вытесненные из центра Москвы, направились в сторону изолятора. Тем временем полиция направила туда дополнительные силы.

Сотрудники ГАИ перекрыли движение по улице Матросская тишина. В районе СИЗО возникли перебои в работе транспорта, движение трамваев практически остановлено.

Как сообщалось, Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина" 19 января.

Оппозиционер был задержан в аэропорту "Шереметьево" 17 января после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. На следующий день Химкинский городской суд арестовал его до 15 февраля. Московский суд рассмотрит вопрос об отмене условного наказания Навальному 2 февраля.