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Организатор финансирования ИГ приговорен к 17 годам колонии в Москве

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Организатор крупного сообщества "финансистов" запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ) Алим Бегиев приговорен в Москве к 17 годам колонии строгого режима, сообщила журналистам представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Следствием и судом установлено, что Бегиев, будучи за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации. В 2015 году он вернулся в Россию и стал искать желающих оказать материальную помощь ИГ.

В одном из мессенджеров он создал группу, "в которую стал приглашать проверенных лиц", согласившихся финансировать ИГ на территории Сирии и Ирака. "Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников", - сказала представитель следствия.

"С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - рассказала Иванова.

Следователями по данному делу были проведены обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии. В ходе расследования уголовного дела совместно с сотрудниками ФСБ, а также антиэкстремистского главка МВД были задержаны 15 соучастников. В настоящее время 12 соучастников признаны виновными и приговорены к длительным срокам лишения свободы вплоть до 12 лет, в отношении 1 соучастника расследование продолжается.

Юлия Иванова СКР Москва Исламское государство

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