В Москве арестован владелец издательского дома "Умма"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Москве арестован владелец издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев, сообщили в СКР. Ему предъявлено обвинение в организации финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК).

По версии следствия, не позднее 2012 года Асламбек Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

С 2012 года и до задержания он проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал деньги для ИГ и перевел более 34 млн рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности, полагает следствие. Кроме того, его ИД "Умма" использовался для сбора и перевода денег. Эксперты признавали книги, изданные "Уммой", экстремистскими, однако Эжаев менял их названия и переиздавал, добавили в СК. Эти книги также распространялись среди заключенных.

При обысках "в загородных домах и квартирах обвиняемого, расположенных в различных округах Москвы" были изъяты "банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности".

Следователям СК в этом деле помогают сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН и Росфинмониторинга.

В ФСБ сообщили, что при обысках по четырем местам жительства Эжаева и в помещениях, которые они его родственники использовали "для печати и распространения запрещенных книг", изъяты мобильные телефоны с сообщениями от террористов, банковские карты отчеты по перечислениям денег, бухгалтерские документы "Уммы", свидетельствующие о выпуске в период с 2010 года более 900 тысяч книг на общую сумму 95 млн рублей, а также почтовые отправления из учреждений ФСИН "от осужденных по террористическим статьям лиц с заказами на высылку экстремистской литературы".