Двенадцать человек попали в больницу после пожара в Новой Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В результате пожара в поселке Мосрентген госпитализированы 12 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее стало известно, что жертвами пожара стали три человека, из них двое - дети.

Уточняется, что на место пожара в поселке Мосрентген в течение 5-8 минут прибыли несколько бригад скорой помощи и медицинские вертолеты.

Пожар потушен. Возбуждено уголовное дело.