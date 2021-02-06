Два человека погибли на пожаре в Новой Москве

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Два человека погибли на пожаре в жилом доме в Новой Москве, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главка МЧС Москвы.

По ее данным, в ходе ликвидации пожара в поселке Мосрентген было спасено пять человек.

Как отметили в МЧС, пострадали 12 человек.

В пресс-службе уточнили, что пожар ликвидирован.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что при пожаре в Новой Москве погибли двое детей.

По его данным, площадь пожара в доме в Мосрентгене составила 25 кв. метров. "Пострадали шесть детей и восемь взрослых - у всех отравление угарным газом. Двое детей, несмотря на проведение реанимационных процедур, скончались", - рассказал собеседник агентства.

Представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова подтвердила эту информацию.

Как она сообщила журналистам, по факту смерти двух несовершеннолетних при пожаре в жилом доме на территории Новой Москвы возбуждено уголовное дело.