Пожар в ангаре на Варшавском шоссе потушен

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Пожар в ангаре на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы в воскресенье.

Возгорание удалось потушить в 19:35, площадь пожара достигала тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в воскресенье в пресс-службе МЧС России сообщали, что для тушения пожара по адресу: Варшавское шоссе, дом 37 "А", корпус 1 были привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.