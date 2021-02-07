На московском складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. метров

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Склад горит на площади 1000 квадратных метров на Варшавском шоссе, для тушения применяется авиация, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

Как рассказали журналистам в пресс-службе, пожар происходит на Варшавском шоссе, дом 37 "А", корпус 1, в металлическом ангаре. Его тушение проходит по 2 рангу, отметили в МЧС.

Сообщается, что для тушения пожара привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК на предмет вредных веществ.