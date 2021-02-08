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КПРФ и "Левый фронт" подали заявку на проведение акции в Москве 23 февраля

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Представители Коммунистической партии России и общественного движения "Левый фронт" подали в столичную мэрию уведомление на проведение 23 февраля митинга в честь Дня Советской армии, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

Как рассказал "Интерфаксу" сам Удальцов, планируется провести шествие от Пушкинской до Театральной площади и митинг на Театральной площади в 12:00. Предполагаемое количество участников митинга в столице составляет 5 тыс. человек.

Участники акции в уведомлении обязались соблюдать социальную дистанцию и все меры санитарной безопасности в связи с COVID-19.

В ходе акции планируется выступить за социально-экономические реформы, а также против политических репрессий. "Также в ходе акции будет звучать тема честных выборов, так как в сентябре пройдут выборы в Госдуму", - добавил Удальцов.

Удальцов сообщил, что заявки на проведение митинга 23 февраля также будут поданы во всех столицах субъектов России - более чем в 100 городах.

На официальном сайте КПРФ также сообщается, что 23 февраля запланировано проведение партийных демонстраций.

Ранее стало известно, что незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в мэрию Москвы на проведение 23 февраля митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Москва КПРФ Левый фронт

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