Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10Заразились
на 08.02В России 3 983 197+15 916В мире 106 159 883+395 153

Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в мэрию Москвы на проведение 23 февраля митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

Отмечается, что активисты намерены выступить против задержания и назначенного приговора Навальному. Также представители партии планируют выступить за отмену условного срока муниципальному депутату Юлии Галяминой и за освобождение аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в январе суд приговорил к шести годам лишения свободы.

В РоссииКремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVIDКремль рассказал о разнице между парадом и протестом в условиях COVIDЧитать подробнее

В пресс-службе сообщают, что митинг планируется провести в центре Москвы по усмотрению столичной мэрии. Предполагаемое количество участников акции – до 5 тыс. человек.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилете был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН. В итоге Навальному отменили условное наказание, заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Этот срок ранее был назначен ему приговором по делу "Ив Роше".

В январе текущего года Головинский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима аспиранта МГУ Мифтахова. Он осужден по делу о поджоге офиса партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

В конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Тимирязевского района Галяминой наказание в виде двух лет условного срока за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой дадинской статье.

Суд над Алексеем Навальным

15
Либертарианская партия Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

В Москве заочно арестовали спонсора ФБК украинца Хоменко

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

Суточный COVID-прирост в РФ стал минимальным с октября 2020 года

"Интерфакс" заключил договор об использовании облачного сервиса SberCloud

ЕСПЧ обязал Россию лечить женщину с редким заболеванием

В горах Чечни нашли 14 пропавших сборщиков черемши

В горах Чечни нашли 14 пропавших сборщиков черемши

В горах Чечни пропали 14 человек

Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши в Алтайском крае

"Тотальный диктант-2021" пройдет в Якутске 10 апреля

"Тотальный диктант-2021" пройдет в Якутске 10 апреля

РЖД с 8 февраля возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией

РЖД с 8 февраля возобновляет пассажирское ж/д сообщение с Белоруссией

Что произошло за день: воскресенье, 7 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');