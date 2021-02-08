Либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Незарегистрированная Либертарианская партия России подала уведомление в мэрию Москвы на проведение 23 февраля митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает пресс-служба партии в понедельник.

Отмечается, что активисты намерены выступить против задержания и назначенного приговора Навальному. Также представители партии планируют выступить за отмену условного срока муниципальному депутату Юлии Галяминой и за освобождение аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого в январе суд приговорил к шести годам лишения свободы.

В пресс-службе сообщают, что митинг планируется провести в центре Москвы по усмотрению столичной мэрии. Предполагаемое количество участников акции – до 5 тыс. человек.

Навальный вернулся в Россию 17 января и по прилете был задержан в аэропорту на основании объявления его в розыск ФСИН. Симоновский суд Москвы 2 февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН. В итоге Навальному отменили условное наказание, заменив его на 3,5 года колонии общего режима. Этот срок ранее был назначен ему приговором по делу "Ив Роше".

В январе текущего года Головинский суд Москвы приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима аспиранта МГУ Мифтахова. Он осужден по делу о поджоге офиса партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.

В конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы назначил муниципальному депутату Тимирязевского района Галяминой наказание в виде двух лет условного срока за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой дадинской статье.