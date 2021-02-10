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Москва будет сжигать свой мусор на четырех новых заводах в Подмосковье

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В столице работают два мусоросжигательных завода, но их мощностей недостаточно, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков на пресс-конференции в среду.

"На сегодняшний день в городе работают два мусоросжигательных завода - №3 и №4. Через их мощности проходит примерно 610 тысяч тонн в год мусора. Конечно, этого количества мало", - сказал Бирюков.

Он напомнил, что несколько лет назад мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев разработали совместную программу по созданию мусоросжигательных мощностей на территории Подмосковья.

"Город Москва участвует в этом проекте. На сегодняшний день площадки под строительство четырех заводов, а это примерно 2,8 млн т мусора ежегодно, подобраны. На большей части из них начались строительно-монтажные работы с тем, чтобы в 2022-2023 годах уже мощности были введены в эксплуатацию", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

По его мнению, после запуска четырех новых мусоросжигательных заводов тех мощностей, которые существуют в Москве и Подмосковье для переработки и утилизации мусора, будет достаточно.

Петр Бирюков Москва Подмосковье Андрей Воробьев Сергей Собянин

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