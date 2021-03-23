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Valio и Tetra Pak откроют в Петербурге и Ленобласти 20 точек раздельного сбора мусора

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Финский производитель молочной продукции Valio и шведская Tetra Pak пообещали организовать 20 точек для раздельного сбора вторсырья в Петербурге и Ленинградской области.

Первые десять пунктов для сбора обустроены в Сертолове Ленинградской области в начале марта. До конца весны компании еще десять пунктов оборудуют в Приморском, Выборгском и Адмиралтейском районах Петербурга.

На каждой точке будут контейнеры для пяти наиболее популярных фракций: стекла, бумаги и картона, твердого пластика PET, полиэетилена высокой плотности HDPE (High density polyethylene) и полипропилена PP, а также многослойная картонная упаковка для напитков.

Собранное сырье будут раз в неделю вывозить на предприятия-заготовители, где их будут досортировывать, прессовать и перерабатывать.

Стоимость реализации проекта не уточняется.

Valio Tetra Pak Петербург Ленинградская область Сертолово

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