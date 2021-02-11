Врачи Склифа спасли женщину со 100%-ным поражением легких

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Москве врачи НИИ имени Склифосовского вылечили пациентку с 100% поражением легких, сообщает телеграм-канал комплекса социального развития столицы.

По словам чиновников, она провела почти три недели в реанимации, за это время ее состояние стабилизировали, и потом перевели в обычную палату. Одновременно с основной терапией она проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации.

В больнице женщина лечилась два месяца, и сейчас ее готовят к выписке.

До госпитализации она долго лечилась самостоятельно, чем усугубила свое состояние, отметили чиновники.