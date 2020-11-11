Россиян призвали не заниматься самолечением в условиях пандемии

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каргаманян предостерег от попыток граждан, в том числе с подтвержденным коронавирусом, заниматься самолечением.

"Антибиотики должны применяться в целом при других заболеваниях, и особенно в текущей эпидемиологической ситуации при коронавирусной инфекции, только по назначению врача", - сказал Каграманян журналистам на открытии областной инфекционной больницы в Челябинске в среду.

По его словам, в настоящий момент медикам приходится сталкиваться со случаями, когда пациенты сами решают, какой препарат им принимать - в том числе антибиотики.

"Это не принесет пользы в клинической ситуации, может принести еще и определенные нежелательные последствия", - пояснил Каграманян.

К 11 ноября суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 19 851 случай, умерли за сутки 432 пациента, что является самым высоким показателем за все время распространения COVID-19. Общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 434 672.