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В Подмосковье запустят пробный проект по помощи детям при разводе

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье весной запустят пробный проект "Неделим" по помощи детям при разводе родителей, объявила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Проект начнут с трех городов, которые она пока не назвала. Помощь семьям будет бесплатной, с ними будут работать специалисты из центров медиации.

"Мы хотим рассказать, как лучше себя вести семье, членам семьи всей большой, бабушкам, дедушкам во время развода, чтобы минимизировать негативные последствия для детей", - сказала Мишонова.

В январе омбудсмен для подготовки к проекту запустила опрос разведенных родителей на предмет, какие у них возникали проблемы и удавалось ли им прийти к компромиссу.

Московская область Ксения Мишонова

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