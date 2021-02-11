В Подмосковье запустят пробный проект по помощи детям при разводе
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Подмосковье весной запустят пробный проект "Неделим" по помощи детям при разводе родителей, объявила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.
Проект начнут с трех городов, которые она пока не назвала. Помощь семьям будет бесплатной, с ними будут работать специалисты из центров медиации.
"Мы хотим рассказать, как лучше себя вести семье, членам семьи всей большой, бабушкам, дедушкам во время развода, чтобы минимизировать негативные последствия для детей", - сказала Мишонова.
В январе омбудсмен для подготовки к проекту запустила опрос разведенных родителей на предмет, какие у них возникали проблемы и удавалось ли им прийти к компромиссу.