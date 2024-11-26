Проект закона о попытке примирения супругов при разводе внесен в Госдуму

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона, нацеленный на помощь супругам в сохранении брачно-семейных отношений.

Соответствующий законопроект № 779096-8 размещен во вторник в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.

Согласно проекту закона, при рассмотрении дела о расторжении брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд принимает меры к их примирению, в том числе получение ими социально-психологических услуг, и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.

Расторжение брака производится, если меры по примирению оказались безрезультатными, и супруги (один из них) уклонились от их реализации и настаивают на расторжении брака, говорится в проекте закона.

"Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижении целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев", - отмечается в пояснительной записке.

Принятие проекта закона позволит укрепить институт брака и снизит количество разводов семей с детьми, считают авторы, в числе которых группа депутатов и сенаторов. Они также отмечают, что количество разводов в РФ постоянно растет.

По данным Росстата, в 2020 году было зарегистрировано 564 704 развода, в 2021 г. - 644 209, 2022 г. - 682 850, 2023 г. - 683 796.

В соответствии с опросом ВЦИОМ, на втором месте среди причин разводов граждане называют отсутствие взаимопонимания (15%), отмечается в пояснительной записке.