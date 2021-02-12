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COVID-госпиталь в подмосковном парке "Патриот" завершил работу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Завершил работу временный мобильный госпиталь, который был развернут в прошлом году силами российского военного ведомства на базе Конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", сообщает в пятницу министерство обороны РФ.

По данным ведомства, здесь "в условиях стационара получили медицинскую помощь 6 657 гражданских пациентов с коронавирусной инфекцией".

Госпиталь на 1 420 коек для лечения инфекционных больных был развернут по решению министра обороны РФ Сергея Шойгу для медицинской помощи жителям Московской области.

"Всего в работе инфекционного центра с начала октября 2020 с учетом ротации было задействовано более 1,6 тыс. специалистов (врачей, среднего и младшего медперсонала) из Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова", - говорится в пресс-релизе.

Работа личного состава медицинского отряда была организована посменно, с соблюдением мер индивидуальной защиты.

"В том числе под руководством профессорско-преподавательского состава в лечении больных принимали участие курсанты Военно-медицинской академии", - сказано в сообщении. Курсанты и слушатели академии участвовали в работе госпиталя добровольно, отметили в Минобороны.

Хроника 09 января 2020 года – 12 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Минобороны РФ Подмосковье Коронавирус

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