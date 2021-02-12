Оставленные матерью на московском морозе дети попали в реанимацию

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Трое детей, оставленных матерью раздетыми на морозе, находятся в стабильном состоянии в отделении реанимации, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, "еще немного - и последствия могли быть уже необратимыми".

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что женщина, пытавшаяся заморозить себя и трех своих детей, проживала в Подмосковье с начала января этого года. Ранее в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних у нас на территории семья не попадала.

В пятницу стало известно о задержании и возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство двух и более лиц в отношении женщины, которая оставила трех детей раздетыми догола на морозе в лесу на территории Новой Москвы.

Дети с различными степенями обморожения были доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована.