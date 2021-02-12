В Москве задержана мать, оставившая детей без одежды в лесу на морозе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Женщина задержана в Москве после того, как оставила трех детей раздетыми на морозе, они госпитализированы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По версии следствия, поздно вечером 11 февраля 33-летняя многодетная мать, решившая убить трех своих детей, привезла их в лес на территории Новой Москвы. Там она их раздела догола и оставила на морозе, рассказала Иванова в пятницу журналистам.

По ее словам, очевидец происходящего сообщил об этом в правоохранительные органы.

"Дети с различными степенями обморожения были незамедлительно доставлены в детскую городскую больницу, где им оказывается помощь. Женщина также госпитализирована, в скором времени следователи проверят состояние ее психического здоровья", - сказала Иванова.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии).