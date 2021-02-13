Крупный транспортный узел на западе Москвы достроят в 2024 году

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Аминьевское шоссе" на западе столицы планируется достроить в 2024 году, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как он отметил, ТПУ, который объединит пассажиропотоки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро и четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД), станет западными воротами города.

Бочкарев рассказал, что в его состав войдут станция БКЛ "Аминьевская" и одноименная станция МЦД-4, а ее пассажиропоток составит 90 тыс. человек в сутки.

По его словам, планируется до 2023 года завершить строительство всей транспортной части этого узла, которая также будет включать разворотную площадку для автобусов, а также пешеходные переходы через Матвеевскую улицу и Проспект Генерала Дорохова.

Заммэра Москвы сообщил, что в 2024 году здесь также будет открыть многофункциональный торгово-деловой комплекс с подземной автостоянкой.