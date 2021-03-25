Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

На Ленинском проспекте в Москве появится транспортно-пересадочный узел

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинском проспекте на базе станции "Улица Новаторов" Троицкой линии и станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро организуют транспортно-пересадочный узел, сообщил портал мэрии.

"Здесь появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и паркинг", - сказал через пресс-службу глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В Обручевском районе в ближайшие годы откроют четыре новых станции метро - это будут две станции Большой кольцевой линии и две станции Троицкой.

Строить южный участок БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" начали в апреле 2017 года. Его длина составит 7 км, на нем будут станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью завершить строительство должны в 2021 году.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.

Москва Московский метрополитен БКЛ Рафик Загрутдинов Троицк

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

ЦБ отметил появление фиктивных квалифицированных инвесторов

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

"Норникель" ввел пост вице-президента по экологии и промбезопасности

Нефть продолжила дешеветь, несмотря на блокировку Суэцкого канала

Экономический кризис

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Экспортная пошлина на подсолнечник с 1 июля будет запретительной

Песков не согласен с тем, что финрынок РФ лихорадит в ожидании санкций США

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

Нефть Brent подешевела до $63,57 после скачка накануне на 6%

СПАРК вновь возглавил составленный RAEX рейтинг информационно-аналитических систем по компаниям

Ozon запускает проект по предоставлению услуг сторонними исполнителями

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"

Источник сообщил о намерении Совкомбанка купить банк "Восточный"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');