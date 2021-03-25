На Ленинском проспекте в Москве появится транспортно-пересадочный узел

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Москве на Ленинском проспекте на базе станции "Улица Новаторов" Троицкой линии и станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро организуют транспортно-пересадочный узел, сообщил портал мэрии.

"Здесь появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и паркинг", - сказал через пресс-службу глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В Обручевском районе в ближайшие годы откроют четыре новых станции метро - это будут две станции Большой кольцевой линии и две станции Троицкой.

Строить южный участок БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" начали в апреле 2017 года. Его длина составит 7 км, на нем будут станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Полностью завершить строительство должны в 2021 году.

Проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году.