На "салатовой" ветке метро Москвы произошел сбой в движении

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Техническая неисправность, по предварительным данным, стала причиной остановки поезда в тоннеле на участке "Верхние Лихоборы" - "Селигерская" Люблинско-Дмитровской линии московского метро во вторник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Поезда на северном участке ветки следовали с увеличенными интервалами. "В 11:45 движение вошло в график", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что на северном участке Люблинско-Дмитровской линии были увеличены интервалы движения поездов для проверки одного из составов. Других подробностей не сообщалось.