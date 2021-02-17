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На серой ветке московского метро произошел второй сбой за день

Источник назвал причиной сбоя тление шпалы на "Дмитровской"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Московском метрополитене на Серпуховско-Тимирязевской линии произошел второй сбой в движении поездов за день. Временно прерывалось движение от станции "Отрадное" до станции "Савеловская", сообщила пресс-служба предприятия.

В обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.

Пять минут спустя пресс-служба метрополитена сообщила, что движение восстановлено. Причину сбоя там не назвали.

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сказал: "Около 15:35 из-за тления шпалы контактного рельса на станции "Дмитровская" пришлось отключить напряжение". Он уточнил, что тление происходило не в тоннеле, а непосредственно на станции.

Ранее в среду источник "Интерфакса" рассказал, что утром на станции "Пражская" пассажир упал на рельсы. Чтобы его поднять, отключали напряжение контактного рельса. Из-за этого прерывалось движение на участке "Южная" - "Бульвар Дмитрия Донского". Движение, по информации источника, вошло в график около 11:10, пассажира спасли.

Официального комментария столичного метрополитена об утреннем инциденте с пассажиром не было.

Москва Московский метрополитен

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