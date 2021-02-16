Женщина упала на рельсы на станции метро "Царицыно"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на одном из участков Замоскворецкой линии столичного метро прерывалось вечером во вторник из-за инцидента с пассажиркой, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По неустановленным причинам на рельсы станции "Царицыно" упала женщина. Ее удалось спасти, для этого отключалось напряжение контактного рельса", - сказал собеседник агентства.

По его информации, временно прерывалось движение на участке "Красногвардейская" - "Автозаводская", в обратном направлении поезда шли с увеличенным интервалом.

Пресс-служба метро подтвердила инцидент с пассажиром на Замоскворецкой линии в 20:20 вторника. Она отметила, что движение поездов восстановлено, но для вхождения в график потребуется некоторое время.